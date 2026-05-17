L’Inter festeggia la Juve sprofonda

A Milano, circa 300.000 persone si sono radunate per celebrare i nerazzurri. Nel frattempo, la Juventus ha subito una sconfitta in casa contro la Fiorentina, lasciando i tifosi con poche speranze di qualificazione alla Champions League. La squadra di Torino si trova ora in una posizione difficile, mentre il club milanese gode di un momento di festa dopo le recenti vittorie. La situazione delle due squadre si è così evoluta nelle ultime settimane, attirando l’attenzione degli appassionati di calcio.

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Tragedia in bianco e nero per la Signora. Lo racconta la penultima giornata di campionato, mutuando i colori sociali della più blasonata squadra sabauda, protagonista di una prestazione incolore in casa contro la Fiorentina: ha perso 2-0. Sesti in classifica, i ragazzi di Spalletti vedono l’obiettivo Champions lontanissimo. Sorride il Napoli di Conte: il 3-0 sul Pisa lo consegna aritmeticamente alla massima competizione europea. Il derby capitolino elegge Mancini eroe di giornata e celebra i giallorossi vittoriosi per 2-0. Con 70 punti, la Roma è appaiata al quarto posto assieme al Milan, terzo. Gli uomini di Allegri espugnano lo stadio Marassi, 2-1 sul Genoa, e come i romanisti accarezzano il traguardo Champions. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Inter festeggia, la Juve sprofonda ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Corsa all’Oro Europeo: l’Inter festeggia, dietro la lotta è apertaMentre l’Inter celebra lo scudetto, il campionato di Serie A si è trasformato in un torneo parallelo per la conquista dell’Europa. Leggi anche: Calcio, l’Inter festeggia lo scudetto aspettando la fine del campionato Una vince gli altri perdenti e l'Inter ve l'ha dato sui denti 21 10 Noi si festeggia voi mutiiii! #InterVerona #JuveFiorentina #GenoaMilan x.com L’Inter festeggia il double, a San Siro 1-1 col VeronaMILANO (ITALPRESS) – In un San Siro vestito a festa, l’Inter pareggia per 1-1 contro il già retrocesso Verona. Minimo sforzo per i ragazzi di Chivu che si ... vocedimantova.it [Nico Schira] Lazio, Como, Napoli e Torino sono tutti interessati al prestito dell'Inter Sebastiano Esposito. Una volta che il Cagliari pagherà l'obbligo di €4M per il riscatto in estate, l'Inter avrà una clausola di rivendita del 40%. reddit Festa scudetto a San Siro: l’Inter pareggia 1-1 contro il VeronaLa squadra di Chivu festeggia il 21° scudetto, pareggiando 1-1 contro il Verona. Dopo la premiazione, il pullman scoperto con a bordo i giocatori sfilerà per le strade di Milano ... ilgiornale.it