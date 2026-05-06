Mentre l’Inter ha festeggiato lo scudetto, le altre squadre continuano a contendersi i posti disponibili per le competizioni europee. La lotta per ottenere un piazzamento in zona Champions League o Europa League è ancora aperta, con diverse squadre che si contendono punti importanti nelle ultime giornate di campionato. La corsa all’Europa resta una delle sfide principali del torneo di Serie A.

Mentre l’Inter celebra lo scudetto, il campionato di Serie A si è trasformato in un torneo parallelo per la conquista dell’Europa. La classifica della 35 esima giornata scatta una fotografia importante: tolto il Napoli che con 70 punti prova a blindare il secondo posto, dal Milan (67) fino al Como (62) la distanza è minima, basta un passo falso può trasformare un sogno Champions in una delusione totale, rendendo le ultime 3 partite di campionato, una vera prova di nervi dove ogni errore può valere un’intera stagione. Napoli e Milan: difendere il podio con le unghie. Il Napoli,secondo con 70 punti, ha il vantaggio più rassicurante. Gli azzurri hanno dimostrato una costanza superiore, ma non possono ancora abbassare la guardia.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Corsa all’Oro Europeo: l’Inter festeggia, dietro la lotta è aperta

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