Calcio l’Inter festeggia lo scudetto aspettando la fine del campionato

A Milano, l’Inter ha celebrato il suo 21esimo scudetto con una cerimonia ufficiale, mentre i giocatori e i tifosi si sono radunati per i festeggiamenti. La squadra ha già conquistato il titolo, ma l’ultima partita del campionato è ancora in programma. La squadra ha partecipato a una cerimonia di premiazione, e i tifosi si sono riuniti allo stadio per condividere il momento.

Grandi festeggiamenti a Milano per l’Inter che ha vinto il suo 21esimo scudetto. Servizio di Andrea Domaschio TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Calcio, l’Inter festeggia lo scudetto aspettando la fine del campionato Calcio, l’Inter festeggia lo scudetto aspettando la fine del campionato Notizie correlate Inter, Bastoni festeggia lo scudetto dopo l’anno delle polemiche? Cosa scoprirai Come ha gestito Bastoni le accuse di simulazione contro Kalulu? Perché il VAR non ha annullato l'ammonizione nel derby d'Italia?... Inter, cinque messaggi al campionato: la notte perfetta a San Siro avvicina lo scudettoL’Inter è tornata e non è un caso che il rientro alla normalità sia coinciso con il recupero di capitan Lautaro Martinez e di Calhanoglu a pieno... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie A, domenica sera l’Inter festeggia il 21° scudetto se…; Inter Campione d'Italia domenica 3 maggio? Le combinazioni per lo Scudetto; Oggi in Duomo, tra due settimane il bus scoperto: così l'Inter prepara la festa; L’Inter è campione d’Italia, a San Siro e a Milano esplode la festa Scudetto. FOTO. Festa scudetto Inter: quando ci sarà la sfilata del pullman scoperto con Chivu e tutti i giocatori a MilanoI nerazzurri, neo campioni d'Italia, sono pronti a celebrare la conquista del 21° titolo nel weekend del 16-17 maggio contro il Verona: il programma ... corrieredellosport.it Inter, festa Scudetto: data e percorso del bus scoperto a Milano, cambia tutto rispetto a due anni faLa festa Scudetto dell'Inter si prepara con alcune novità rispetto a due anni fa: il bus scoperto partirà dalla sede della società e non dallo stadio ... sport.virgilio.it #RomaFiorentina #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com Serie A, in campo Roma-Fiorentina: Koné e Solomon titolari Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/calcio-serie-a-giornata-35-campionato-inter-napoli-milan-juventus-como-roma-lecce-v - facebook.com facebook