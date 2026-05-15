Domenica alle 15:00 si gioca a San Siro l'incontro tra l'Inter e il Verona, valido per la trentasettesima giornata di Serie A. La partita si svolge in un momento in cui i nerazzurri vogliono consolidare la posizione in classifica, mentre gli ospiti cercano punti salvezza. Sono disponibili statistiche, notizie sulle formazioni e dettagli su come seguire la partita in tv e streaming. La sfida si aggiunge alle altre del campionato, con i due team pronti a scendere in campo.

Inter-Verona è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Dopo aver conquistato lo scudetto numero 21 con tre giornate di anticipo, l’ Inter ha fatto sua anche la Coppa Italia centrando così un double che mancava dai tempi del Triplete mourinhano, esattamente 16 anni fa. I nerazzurri anche mercoledì scorso a Roma contro la Lazio si sono dimostrati una vera e propria corazzata, almeno per quanto riguarda il palcoscenico italiano: biancocelesti domati nella finale dell’Olimpico, che non ha riservato sorprese. La squadra di Cristian Chivu l’ha chiusa praticamente a metà primo tempo con il sigillo di Lautaro Martinez, dopo che allo scoccare del quarto d’ora di gioco l’aveva sbloccata con un’autore di Marusic. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Inter-Verona, San Siro festeggia ancora: niente “pancia piena”

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