L'Infiorata di Noto 2026 è un omaggio alla cultura pop | Armani e la Carrà sul tappeto di 400mila petali

L'Infiorata di Noto 2026 ha attirato numerosi visitatori nel centro storico, trasformandolo in un grande tappeto di petali colorati. Quest'anno, l'evento rende omaggio alla cultura pop, con raffigurazioni ispirate a figure come Armani e la Carrà disposte lungo un percorso di circa 400 metri. Ogni anno, l'iniziativa coinvolge artigiani e cittadini che preparano con cura le decorazioni floreali, creando un'installazione temporanea che dura pochi giorni. La manifestazione rappresenta una tradizione consolidata nella città siciliana.

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È tornata l'Infiorata di Noto, il tappeto di petali colorati che ogni anno trasforma il centro storico della città in un museo a cielo aperto. In questo 2026 è stato realizzato un omaggio alla cultura pop: ecco le foto delle creazioni floreali, dal ritratto di Raffaella Carrà alle modelle di Armani. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Caltagirone - La scala infiorata 2026 Sullo stesso argomento Leggi anche: Infiorata, tradizione centenaria: "Con i petali messaggi di pace" Caminata si tinge di petali: l’infiorata che anima il borgoIl borgo di Caminata, situato nell’Alta Val Tidone, si trasformerà in un mosaico di colori e profumi domenica 17 maggio 2026. #InfiorataDiNoto - Results on X | Live Posts & Updates x.com L’Infiorata di Noto 2026 è un omaggio alla cultura pop: Armani e la Carrà sul tappeto di 400mila petaliÈ tornata l’Infiorata di Noto, il tappeto di petali colorati che ogni anno trasforma il centro storico della città in un museo a cielo aperto. In questo 2026 è stato realizzato un omaggio alla cultura ... fanpage.it Infiorata di Noto: aperta via Nicolaci, 16 tappeti fioriti dedicati alla Cultura PopDopo la suggestiva notte di lavoro dei maestri infioratori e l’inaugurazione ufficiale di venerdì, la città di Noto entra oggi nel vivo della sua 47ª Infiorata. Da stamattina alle 9 via Nicolaci è uff ... siracusaoggi.it