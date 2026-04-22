Caminata si tinge di petali | l’infiorata che anima il borgo

Domenica 17 maggio 2026, il borgo di Caminata, nell’Alta Val Tidone, si trasformerà grazie a un’infiorata che riempirà le strade di petali colorati e fragranze. L’evento coinvolgerà la comunità locale e attirerà visitatori da diverse zone, creando un’atmosfera vivace e festosa. Le vie del paese si preparano a essere decorate con composizioni floreali, rendendo il centro storico un vero e proprio mosaico di colori.

Il borgo di Caminata, situato nell’Alta Val Tidone, si trasformerà in un mosaico di colori e profumi domenica 17 maggio 2026. La manifestazione denominata Borgo in Fiore offrirà un’intera giornata dedicata alla celebrazione della natura e dell’arte, coinvolgendo i residenti in una riqualificazione estetica che punta a valorizzare il patrimonio locale attraverso l’infiorata e diverse espressioni culturali. L’arte dei petali e la valorizzazione del tessuto sociale locale. L’elemento centrale che darà il via agli eventi sarà l’accoglienza garantita da un’importante infiorata all’ingresso del percorso principale. Questo compito artistico è affidato a Infioritalia, un’associazione che dal 2002 coordina oltre 30 gruppi provenienti da diverse zone d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caminata si tinge di petali: l’infiorata che anima il borgo Notizie correlate Leggi anche: Infiorata, tradizione centenaria: "Con i petali messaggi di pace" "Borgo in fiore" torna a Caminata: con la natura quest'anno sbocciano l'arte di strada e il teatroIl suggestivo borgo di Caminata di Alta Val Tidone si prepara ad accogliere residenti e visitatori per la nuova edizione di “Borgo in Fiore”, in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Loria si tinge di blu: successo per la Camminata per l’Autismo; Una camminata a... sei zampe; Forlì si tinge di fucsia equilibrio: tutto pronto per la Diabetes Marathon; Roma si tinge di rosa: al Circo Massimo torna la Race for the Cure tra prevenzione e solidarietà. Rapallo si tinge di rosso, torna la Camminata dei Babbi NataleSabato 20 dicembre 2025, le strade di Rapallo ospiteranno la tradizionale Camminata dei Babbi Natale, un evento che unisce lo spirito festivo alla sicurezza dei cittadini. L'iniziativa, organizzata ... ansa.it Codogno si tinge di blu. Consapevolezza sull’autismo: in seicento alla CamminataCirca 600 persone tra cui una classe di scuola materna hanno partecipato, ieri mattina, alla 6ª Camminata per l’Autismo, organizzata in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza ... ilgiorno.it Prima cu Suli si va a cuiccari, ci voli a solita caminata virtuale, x le strade di Trapani e Provncia x scoprire o Ricordare questa Terra Tormentata e Tanta Amata. Con foto firmate e non, che ho Raccolto con Amore X chi anche se Lontano dagli occhi, mai dal Cuo - facebook.com facebook Festa nel rione Sanità a #Napoli, per la riapertura dopo lavori di consolidamento del Cimitero delle Fontanelle, avvenuta al termine della "Marcia di Comunità", un corteo che ha visto la partecipazione di 500 persone. Napule è na caminata x.com