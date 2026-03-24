Alcuni di noi sono già esperti infioratori. E altri vorrebbero diventarlo. Perché abbiamo capito che l’ Infiorata del Corpus Domini di Pievepelago – quest’anno in programma domenica 7 giugno – è una tradizione davvero importante, che trasforma il nostro paese in una grande opera d’arte tanto spettacolare quanto effimera, perché dura un giorno soltanto. Per saperne di più, noi alunni delle classi I e III della Scuola secondaria di I grado di Pievepelago abbiamo intervistato Giuliano Pasquesi ed Emilia Amidei, storici infioratori, che ci hanno svelato i segreti dietro le quinte di questa manifestazione. Quando è nata questa tradizione? "Il prossimo anno sono 100 anni che esiste l’infiorata a Pieve, dal 1927. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Infiorata, tradizione centenaria: "Con i petali messaggi di pace"

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