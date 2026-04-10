Garlasco consulente dei Poggi Dario Redaelli | L’arma del delitto presa dalla cucina impronta 33 non attribuibile – VIDEO

Un consulente delle parti coinvolte nel caso di Garlasco ha dichiarato che l’arma utilizzata nel delitto è stata prelevata dalla cucina e che l’impronta rilevata sullo strumento non è ancora attribuibile a nessuno. Durante un intervento pubblico, ha approfondito soprattutto il punto relativo alla possibile provenienza dell’arma, senza però fornire dettagli su eventuali sospetti o identificazioni specifiche. La vicenda continua a essere al centro di attenzione.

Nel corso del suo intervento, Redaelli ha affrontato in particolare il tema dell’arma, ribadendo una propria convinzione sulla sua provenienza: "Con ogni probabilità l'arma è stata presa dalla cucina" In merito al delitto di Garlasco, a intervenire è il consulente della famiglia Poggi, Dario. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, consulente dei Poggi Dario Redaelli: “L’arma del delitto presa dalla cucina, impronta 33 non attribuibile” – VIDEO “L’arma del delitto?”. Garlasco, la rivelazione del consulente Capra: “Chiara Poggi uccisa così”Si torna a parlare dell’arma del delitto di Garlasco, uno dei punti più controversi del caso che ha portato alla condanna di Alberto Stasi per... Delitto di Garlasco, la verità del perito di Stasi sull'impronta 33Il chimico forense Oscar Ghizzoni, su incarico della difesa di Alberto Stasi, ha firmato una consulenza sull’impronta 33 e l’ha depositata alla... SPECIALE GARLASCO - I documenti MAI VISTI del Maresciallo Marchetto: Come mi hanno INCASTRATO Temi più discussi: Garlasco, smentita l'ipotesi del killer in giardino: Chiara Poggi non aprì la porta per i gatti, erano in casa; Garlasco in Tv, Infante: Stasi colpevole comodo. De Rensis stronca il movente: Si può uccidere per questo?; Garlasco in Tv, la cornetta può essere la svolta. De Rensis: La dinamica che ha portato in carcere Stasi va ridisegnata; Delitto di Garlasco | Redaelli: Omicidio iniziato in cucina, l'orecchino di Chiara Poggi è importante. Delitto di Garlasco | Dario Redaelli: Sotto l’impronta 33 c’è un’altra traccia interessante…Il delitto di Garlasco a Mattino 5 News, con l'intervista nello studio a Dario Redaelli, criminologo della famiglia Poggi: cosa ha detto ... ilsussidiario.net Delitto di Garlasco | Redaelli: Omicidio iniziato in cucina, l’orecchino di Chiara Poggi è importanteIl delitto di Garlasco a Farwest con le parole del criminologo consulente della famiglia Poggi, Dario Redaelli: cosa ha detto ... ilsussidiario.net «Non trovo nulla che possa escludere il condannato dalla scena del crimine. » La frase di Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi, arriva senza esitazioni nello studio di Mattino Cinque, durante l’appuntamento del 10 aprile 2026. Si discute ancora una - facebook.com facebook #Garlasco: la ricostruzione di Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi #Mattino5 x.com