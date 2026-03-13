Tirocinio Ue da 1.500 euro al mese 1.000 posti per laureati | i requisiti e come partecipare

L'Unione Europea ha annunciato il rilancio del programma di tirocinio Blue Book, che offre circa mille posti disponibili a laureati interessati a svolgere un’esperienza professionale di alto livello all’interno delle istituzioni comunitarie. Il tirocinio ha una durata e un compenso mensile di circa 1.500 euro. Sono stati definiti i requisiti di partecipazione e le modalità di candidatura.

Tra il 16 marzo e il 7 aprile 2026 sarà possibile inviare le candidature per il Blue Book Trainership, il programma promosso dalla Commissione europea, che prevede uno stage retribuito di cinque mesi L'Europa apre le porte ai nuovi talenti. Riparte il programma di tirocinio Blue Book, promosso dalla Commissione europea, che mette a disposizione circa mille posti per un’esperienza professionale di alto profilo nel cuore dell'Ue. Oltre all'opportunità formativa, i giovani laureati potranno contare su uno stipendio da oltre 1.500 euro mensili per tutto il periodo di apprendistato. Le domande di iscrizione potranno essere inviate a partire da lunedì 16 marzo 2026. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Leggi anche: Ue, concorso da 1.490 posti per laureati a 6.000 euro al mese: scade domani Leggi anche: Concorso Ue, 1.490 posti per amministratori: stipendio da 6mila euro al mese, requisiti e come prepararsi Tutto quello che riguarda Tirocinio Ue da 1 500 euro al mese 1... Temi più discussi: Stage eu-LISA 2026 a Strasburgo per donne: stipendio 2.329 euro; Tirocinio in Brasile: vantaggi, svantaggi e cosa aspettarsi; EUSPA tirocini 2026: stage in Europa retribuiti 1.500 Euro al mese; Training course in Turchia sull’imprenditorialità dal 1° all’8 Maggio 2026. Stipendio da oltre 1500 euro per un tirocinio: l'Ue riapre il BlueBook Trainership, cos'è e come funzionaCirca mille posti disponibili e nessuna esperienza richiesta per questo tirocinio, necessaria ottima conoscenza di almeno 2 lingue ufficiali dell'Ue ... tgcom24.mediaset.it Tirocini da 1080 e 1250 euro in UEAttualmente sono due i bandi in scadenza erogati dall'Unione Europea per selezionare tirocinanti da inserire nelle proprie sedi. Due volte l'anno, infatti, le principali istituzioni europee consentono ... it.blastingnews.com Posso svolgere un tirocinio post laurea con rimborso spese e contemporaneamente anche il servizio civile (ovviamente le ore non coincidono) - facebook.com facebook