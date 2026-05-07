Erosione costiera al Pozzillo | finanziamento di 2.500000 euro a Castellabate

Il Comune di Castellabate ha ricevuto un finanziamento di 2.500.000 euro dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. La somma è destinata a interventi di tutela e ripristino della costa nel tratto del Pozzillo, interessato da problemi di erosione. L’obiettivo è preservare la stabilità della linea di costa e prevenire ulteriori danni alle spiagge e alle infrastrutture vicine.