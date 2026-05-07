Bellinzago il corteo degli Alpini celebra 30 anni di impegno sociale

A Bellinzago, gli Alpini hanno organizzato un corteo per festeggiare i 30 anni di attività sociale. Durante l’evento, è stato ricordato chi ha guidato il gruppo nel corso di questi tre decenni. Sono stati inoltre coinvolti i rappresentanti delle altre zone della provincia, che hanno partecipato alla celebrazione e alle iniziative collegate. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi membri e delegati provenienti da diverse località.

? Cosa scoprirai Chi ha guidato il gruppo durante questi trent'anni di attività?. Come hanno coinvolto i delegati delle altre zone della provincia?. Quali sono le attività concrete che il gruppo svolge sul territorio?. Dove potrete leggere il servizio completo sulla ricorrenza?.? In Breve Corteo partito il 3 maggio da piazza Martiri della Libertà.. Capogruppo Andrea Apostolo coordina le attività del sodalizio locale.. Dettagli completi disponibili sul settimanale della Diocesi di Novara dall'8 maggio.. Partecipazione di numerosi delegati alpini provenienti da tutta la provincia.. Il Gruppo Alpini di Bellinzago Novarese ha festeggiato trent’anni di attività comunitaria lo scorso 3 maggio con un corteo che ha attraversato il centro cittadino partendo da piazza Martiri della Libertà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bellinzago, il corteo degli Alpini celebra 30 anni di impegno sociale Notizie correlate Leggi anche: Il Premio Aramini compie 30 anni. Lo sport e le sue eccellenze. Dai risultati all’impegno sociale Dream Volley Nardò: 30 anni di sport e impegno sociale ispirano i giovani atleti del liceo “Don Tonino Bello”.Trent’anni di Passione in Campo: La Dream Volley Nardò Racconta il Futuro ai Giovani Un confronto generazionale e di valori ha animato l’aula magna... Contenuti di approfondimento Corteo degli anarchici a Roma, un poliziotto ferito alla testa. Meloni: Vicini ad agenteUn funzionario della polizia è rimasto ferito al volto durante il corteo degli anarchici che si è tenuto la sera di sabato 18 aprile a Roma. Il vice dirigente della Digos, Francesco Romano, è stato ... tg24.sky.it Al corteo No Kings striscione degli anarchici per Cospito, Sara e Sandro. E poi insulti contro Meloni: Vaffa...Giù le mani dai centri socialiRoma 'blindatà per il corteo No Kings Italia. Sono più di mille gli uomini e le donne delle forze dell’ordine messi in campo tra polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, rafforzati dalle ... ilgiornale.it