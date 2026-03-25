Castelfidardo sfrattati dopo vent' anni in RSA | l' allarme di 8 OSS della cooperativa sociale

Otto operatori socio-sanitari di una cooperativa sociale hanno segnalato di essere stati considerati sfrattati dopo vent’anni di servizio presso una residenza sanitaria assistenziale. La loro protesta si è svolta ad Ancona, dove hanno evidenziato come il loro lavoro rappresenti una missione e non semplicemente un impiego. La questione riguarda la possibile perdita di posti di lavoro e la gestione della struttura.

Lettera-sfogo di un operatore: «A settembre rischiamo il licenziamento. Siamo una famiglia per gli anziani, non possono mandarci via con una determina» ANCONA – «La nostra è una missione, prima che un lavoro. Non si può creare disoccupazione dall'occupazione». È questo il grido d'aiuto che arriva alla redazione di AnconaToday da parte di Giuseppe (nome di fantasia), operatore socio-sanitario (OSS) residente a Osimo, che da quasi vent'anni presta servizio presso una RSA pubblica di Castelfidardo. L'uomo, arrivato nelle Marche dalla Campania nel 2006 in cerca di un futuro migliore, è il portavoce di un gruppo di otto lavoratori, tutti dipendenti di una cooperativa sociale onlus, che oggi vedono il proprio futuro professionale e personale appeso a un filo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Castelfidardo, "sfrattati" dopo vent'anni in RSA: l'allarme di 8 OSS della cooperativa sociale Articoli correlati Perugia: Fentanyl, indagine chiusa su allarme tossicodipendenti e cooperativa sociale coinvolta.La Procura di Perugia ha chiuso le indagini per concorso in favoreggiamento nei confronti di tre operatori di una cooperativa sociale locale, in... Sgomberato il centro sociale ZK dopo più di vent’anni di occupazione: polizia e blindati sul postoAll’alba la polizia ha iniziato lo sgombero dello spazio occupato ZK in via Epaminonda a Roma.