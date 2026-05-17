Liguria | sindaci e cittadini a Quiliano contro l’erosione sociale

A Quiliano, in Liguria, sindaci e cittadini si sono riuniti per protestare contro l’erosione sociale e le conseguenze della nuova normativa sulla montagna. La discussione si concentra sulle conseguenze del declassamento burocratico sui territori montani e sui rischi che ciò comporta per la sicurezza e la gestione locale. La protesta si è svolta in un momento in cui si discute anche di come le leggi recenti abbiano modificato il rapporto tra amministrazioni comunali e autorità regionali.

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