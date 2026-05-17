Liguria | sindaci e cittadini a Quiliano contro l’erosione sociale
A Quiliano, in Liguria, sindaci e cittadini si sono riuniti per protestare contro l’erosione sociale e le conseguenze della nuova normativa sulla montagna. La discussione si concentra sulle conseguenze del declassamento burocratico sui territori montani e sui rischi che ciò comporta per la sicurezza e la gestione locale. La protesta si è svolta in un momento in cui si discute anche di come le leggi recenti abbiano modificato il rapporto tra amministrazioni comunali e autorità regionali.
? Domande chiave Perché la nuova normativa sulla montagna minaccia i comuni liguri?. Come influisce il declassamento burocratico sulla sicurezza del territorio?. Quali servizi essenziali rischiano di sparire nelle frazioni isolate?. Chi deve finanziare la tutela ambientale delle aree interne?.? In Breve Settanta partecipanti e sette sindaci si sono riuniti nella sala consiliare di Quiliano.. Enrico Panini propone una legge specifica per le aree interne e il recupero fondi.. Jan Casella e l'assessore Walter Sparso hanno partecipato al dibattito territoriale.. Il declassamento burocratico minaccia agricoltura, gestione forestale e biodiversità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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