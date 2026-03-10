erosione costiera primo tavolo in provincia con i sindaci del tarantino

Lunedì 9 marzo si è tenuto in provincia di Taranto un incontro tra i sindaci e i tecnici dei Comuni coinvolti dall’erosione costiera. L’obiettivo era coordinare le azioni e condividere le informazioni sul fenomeno che interessa la zona. La riunione rappresenta il primo momento di confronto ufficiale su questa problematica tra le amministrazioni locali.

Tarantini Time Quotidiano Si è svolto lunedì 9 marzo il tavolo di coordinamento promosso dalla Provincia di Taranto sul tema dell’erosione costiera, con la partecipazione dei sindaci e dei tecnici dei Comuni interessati dal fenomeno. L’incontro, convocato dal presidente della Provincia Gianfranco Palmisano, ha rappresentato un primo momento di confronto operativo per fare il punto sulle criticità che interessano il litorale ionico e avviare una programmazione condivisa tra gli enti locali. Nel corso della riunione Palmisano ha evidenziato la necessità di avviare rapidamente un lavoro strutturato di ricognizione e progettazione, così da consentire al territorio di presentarsi preparato all’accesso ai futuri finanziamenti destinati agli interventi di contrasto all’erosione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

