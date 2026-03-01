Erosione delle spiagge in Puglia i sindaci fanno squadra | nasce una task force

I sindaci della Puglia hanno deciso di unirsi in una task force per affrontare l’erosione delle spiagge nella regione. La decisione arriva dopo la richiesta del governatore ai prefetti, e coinvolge un coordinamento tra i primi cittadini per gestire l’emergenza. La squadra si occuperà di monitorare la situazione e di avviare interventi specifici. La formazione del gruppo è stata comunicata ufficialmente dall’Anci Puglia.

Un coordinamento di sindaci per contrastare l'emergenza dell'erosione delle spiagge. Anci Puglia, dopo la lettera del governatore Antonio Decaro ai prefetti, ha creato una task force che si interfaccerà proprio con la Regione per salvare la costa bassa. Si tratta di un tavolo tecnico dei comuni costieri che è composto da: Diego Iacono, sindaco di Chieuti, Alfredo Longo, primo cittadino di Maruggio, Francesco Zaccaria, sindaco di Fasano, Giuseppe Colonna di Mola di Bari, Angelatonio Angarano, sindaco di Bisceglie, e Maurizio Cisternino di Melendugno. Della nascita del coordinamento è stato avvisato il capo di Gabinetto della Regione Puglia, Davide Pellegrino, nei prossimi giorni seguiranno nuove riunioni per decidere come procedere. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

