Motori e solidarietà | la sfida dei biker bergamaschi arriva a Bruxelles

Un gruppo di motociclisti di Cologno al Serio ha organizzato un'iniziativa di solidarietà che ha coinvolto le strade locali. Questa esperienza è stata presentata alle istituzioni europee a Bruxelles, portando l’attenzione su un progetto di supporto comunitario attraverso l’uso delle moto. La manifestazione ha registrato la partecipazione di numerosi biker bergamaschi, che hanno portato il loro contributo in un contesto internazionale.

L’esperienza di solidarietà nata tra le strade di Cologno al Serio ha raggiunto le istituzioni europee. Martedì 14 aprile, il Parlamento di Bruxelles ha ospitato la presentazione della Festa Bikers, un evento che trasforma la passione per i motori in un motore di sostegno sociale per il territorio bergamasco. L’iniziativa è stata portata all’attenzione dei decisori europei dall’eurodeputata Magoni, che ha voluto sottolineare come la realtà del Serio possa rappresentare un esempio di gestione comunitaria da esportare oltre i confini nazionali. Durante l’incontro a Bruxelles, la delegazione ha incontrato il fondatore della manifestazione, Fratelli, insieme al rappresentante dell’Associazione Cure Palliative di Bergamo, Angeli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Motori e solidarietà: la sfida dei biker bergamaschi arriva a Bruxelles Notizie correlate Riccione Motor Fest, il cuore dei motori batte per la solidarietàCon l’arrivo della primavera e la voglia di vivere la città all’aria aperta, torna uno degli appuntamenti più attesi: “Riccione Motor Fest”. Leggi anche: Caso motori: la FIA non interviene, legale il "trucco" dei motori Mercedes Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pasqua in Rosso: motori, musica e solidarietà a San Benedetto del Tronto; Veicoli iconici, storia e solidarietà per il primo Festival auto & moto d’epoca; Ripa Teatina, motori e solidarietà: arriva Un aiuto in Ferrari; Pasqua in rosso 2026: successo di pubblico tra solidarietà, motori e turismo. SIENA, AL VIA METTIAMOCI IN MOTO TRA SOLIDARIETÀ E TRADIZIONESiena si prepara per una nuova iniziativa basata sulla solidarietà, tradizione e partecipazione collettiva; sabato 18 aprile, infatti, si terrà Mettiamoci in Moto, un evento che cerca di valorizzare ... oksiena.it Mettiamoci in moto per le strade di Siena torna la solidarietà delle ContradeSiena si rimette in moto, e lo fa nel segno della tradizione, della solidarietà e dell’orgoglio contradaiolo. Sabato 18 aprile 2026 torna infatti Mettiamoci in Moto, giunto alla sua seconda edizione ... antennaradioesse.it Scaldiamo i motori, rigorosamente Super Hybrid. Il 15 e 16 aprile saremo al Fleet Motor Day, l’evento dedicato ai professionisti delle flotte aziendali e del noleggio organizzato da @fleetmagazine_italia, con la nuova gamma OMODA & JAEC00. 15 aprile, Ro - facebook.com facebook Poteva distruggere i motori: gasolio con zolfo a Roma, sequestrati tre distributori. Le zone ift.tt/mu8yCEk x.com