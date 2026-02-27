Vuole il permesso di soggiorno per motivi familiari ma maltrattava la moglie

Un uomo si è presentato all'Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, accompagnato dalla moglie cittadina italiana. Durante la procedura, sono emersi segni di maltrattamenti nei confronti della donna, che erano stati denunciati in passato. L'uomo ha mantenuto un atteggiamento apparentemente tranquillo durante l'incontro.

Si è presentato con apparente nonchalance agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia, convinto di poter regolarizzare la sua posizione in Italia per motivi familiari, accanto alla moglie cittadina italiana. Ma la vicenda che riguardava l’uomo di 44 anni di origine pakistana era ben diversa: la donna lo aveva denunciato per maltrattamenti, segnalando inoltre il suo allontanamento dalla casa familiare e il totale disinteresse per i figli. Alla luce delle denunce e della gravità della situazione, il Questore di Brescia ha disposto il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno e l’immediata espulsione. L’uomo è stato accompagnato coattivamente alla Frontiera Aerea di Milano Malpensa e rimpatriato in Pakistan, a tutela della famiglia e nel rispetto delle procedure previste dalla legge. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

