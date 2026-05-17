Liceo della Montagna | 20 anni di scuola tra scienza e valli trentine
Il liceo della Montagna compie vent'anni e offre un percorso di studi che unisce l’approccio scientifico con le attività pratiche in quota. La scuola si trova nelle valli trentine e integra lezioni in aula con uscite sul campo e lavori in ambienti montani. Il percorso formativo prepara gli studenti a professioni legate alla tutela dell’ambiente, alla gestione delle risorse naturali e alle emergenze in montagna. I docenti coordinano le attività tra teoria e pratica per trasmettere competenze specifiche.
? Domande chiave Come si conciliano lo studio scientifico e la pratica in vetta?. Quali professioni concrete garantisce questo percorso formativo ai giovani?. Perché questo modello scolastico è fondamentale contro lo spopolamento montano?. Quanto influirà il nuovo finanziamento sulla modernizzazione dell'istituto?.? In Breve 70 studenti distribuiti su cinque classi frequentano l'istituto presso l'Istituto L. Guetti.. Progetto finanziato dalla Provincia di Trento con 294 mila euro per la qualità educativa.. Riqualificazione energetica dell'Istituto Guetti prevista con fondi FESR per circa 4 milioni di euro.. Collaborazione con l'impianto sciistico di Bolbeno durante il periodo della pandemia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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