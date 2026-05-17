Liceo della Montagna | 20 anni di scuola tra scienza e valli trentine

Il liceo della Montagna compie vent'anni e offre un percorso di studi che unisce l’approccio scientifico con le attività pratiche in quota. La scuola si trova nelle valli trentine e integra lezioni in aula con uscite sul campo e lavori in ambienti montani. Il percorso formativo prepara gli studenti a professioni legate alla tutela dell’ambiente, alla gestione delle risorse naturali e alle emergenze in montagna. I docenti coordinano le attività tra teoria e pratica per trasmettere competenze specifiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui