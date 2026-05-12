Al Nassr-Al Hilal dove vedere in TV e streaming la partita che decide il campionato in Arabia Saudita

Questa sera alle 20 si gioca la partita tra Al Nassr e Al Hilal, una sfida che decide il campionato in Arabia Saudita. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro e gratuitamente su Sportitalia, mentre su Como Tv sarà visibile solo per chi ha un abbonamento. La gara mette in palio il titolo nazionale e attirerà molti tifosi.

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