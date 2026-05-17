Nella serata finale dell'Eurovision Song Contest 2026, la Bulgaria ha ottenuto la vittoria con l'esibizione di Dara e il brano Bangaranga. La votazione si è conclusa in modo molto rapido, con un risultato che ha sorpreso alcuni partecipanti. La canzone ha riscosso grande successo sia tra il pubblico presente in sala sia tra le giurie dei vari paesi, diventando rapidamente virale sui social e nelle piattaforme di streaming. La gara si è conclusa con l'assegnazione del primo posto alla rappresentante bulgara.

La finale dell'Eurovision Song Contest 2026 ha visto vincere la Bulgaria con Dara e la sua Bangaranga, un brano che si è rivelato molto virale, tra il pubblico come tra le giurie di qualità delle singole nazioni in gara. Non solo, è stata una finale molto simile a quella del 2025, con un momento delle votazioni da panico per il modo in cui le posizioni non smettevano di muoversi e cambiare, con l' Italia a svettare per un attimo per poi piazzarsi quinta, e Israele a salire fino al secondo posto, spinto soprattutto dal voto popolare. A un anno di distanza queste due posizioni sono confermate, con in mezzo Romania e Australia, invece di Estonia e Svezia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L'Eurovision Song Contest 2026 lo ha vinto Dara con Bangaranga, alla fine di una votazione concitata

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