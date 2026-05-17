Durante la serata conclusiva dell’Eurovision Song Contest 2026, la Bulgaria ha conquistato il primo posto con l'esibizione di Dara e la canzone “Bangaranga”. La vittoria è arrivata dopo una lunga gara tra molti paesi partecipanti, con i voti delle giurie che hanno premiato la performance bulgara. L’evento si è svolto in modo regolare e si è concluso con la proclamazione dei risultati, che hanno sorpreso alcuni spettatori e fan del festival.

L’ Eurovision Song Contest 2026 si è appena concluso con la vittoria (a sorpresa, ma non troppo, visti i voti delle giurie) della Bulgaria. Dara e la sua energica Bangaranga si sono imposte sulla concorrenza, in particolare su Michelle, il brano d i Noam Bettan, rappresentante di Israele che, per il secondo anno consecutivo, deve accontentarsi della medaglia d’argento. Terza la Romania, con Choke Me di Alexandra Capitanescu. L’ Italia guadagna il quinto posto, con Per sempre sì di Sal Da Vinci. Dara ha ventisette anni, e il suo vero nome è Darina Nikolaeva Jotova. Il ritornello del suo pezzo, da cui prende il titolo, viene dallo slang giamaicano, e vuol dire caos. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Bulgaria ha vinto l’Eurovision Song Contest 2026: trionfa Dara con “Bangaranga”

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Is Bulgaria Sending K-POP to Eurovision 2026 DARA - BANGARANGA REACTION

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