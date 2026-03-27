Berlino si avvia a un cambiamento nelle relazioni tra Washington e Pechino, passando da una fase di semplice gestione delle tensioni a un impegno più diretto nel rafforzare le proprie leve di influenza. La novità riguarda un approccio più attivo nella definizione delle strategie diplomatiche e commerciali, con l’obiettivo di tutelare gli interessi nazionali in un contesto internazionale in evoluzione.

Berlino si prepara a una fase nuova nelle relazioni transatlantiche. Non più solo gestione delle tensioni, ma costruzione attiva di leve. Funzionari tedeschi stanno infatti mappando le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento statunitensi, con l’obiettivo di individuare punti di pressione che Germania e Unione europea potrebbero (dovrebbero, secondo Berlino?) utilizzare in caso di un nuovo scontro con la Casa Bianca. Il lavoro è ancora in una fase preliminare, ma la direzione è chiara: costruire un consenso europeo su come utilizzare il proprio peso economico in modo più assertivo. L’ipotesi non è quella di una escalation immediata, bensì di una deterrenza credibile. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tra Washington e Pechino. L’idea (delicata) di Berlino

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