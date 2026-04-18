Secondo fonti americane, le grandi aziende tecnologiche degli Stati Uniti possiedono un meccanismo chiamato

Esiste un “interruttore di spegnimento”, un cosiddetto “kill switch” digitale a disposizione degli Stati Uniti che potrebbe di colpo interrompere i servizi tecnologici europei. Secondo una analisi del think tank FOTI, Future of Technology Institute (che ha sede a Bruxelles) dal titolo “Cloud Defense: An Exposed European flank” oggi le aziende statunitensi detengono circa l’80% del mercato cloud europeo. “Mentre l’Europa si muove per rafforzare la propria difesa interna di fronte a una gamma crescente di minacce – si legge nel rapporto – Una delle principali vulnerabilità oggi è il cloud computing, che alimenta sistemi vitali per le forze armate europee, dalle armi alla logistica fino alla gestione del personale”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Big tech Usa può “spegnere” i servizi tecnologici in Europa. A iniziare dal settore della difesa

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