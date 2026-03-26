Una docente accoltellata ha scritto una lettera aperta dall’ospedale in cui ringrazia i colleghi, gli studenti e i soccorritori che le hanno salvato la vita. Nella comunicazione, invita a non lasciarsi sopraffare dalla paura e auspica che questa ferita possa rappresentare un ponte, piuttosto che un muro, tra le persone. La donna si trova attualmente in condizioni stabili.

LA LETTERA DALL’OSPEDALE. «Sono viva grazie a voi». Nel messaggio ringrazia colleghi, studenti e soccorritori che le hanno salvato la vita e invita a non cedere alla paura. «Questa ferita sia un ponte»: il suo obiettivo è tornare presto in classe. Nella lettera che ha dettato dall’ospedale Chiara Mocchi si rivolge ai suoi allievi. «Ai miei amati alunni, non fermatevi, non arrendetevi, studiate e preparatevi per il vostro futuro senza nessuna paura, ma solo e unicamente con coraggio». «Oggi sono ancora debole, la voce è un soffio, il corpo ha ferite profonde ancora fresche. Ma il mio spirito - assicura - è vivo. E questa vita è un dono che non sprecherò. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Questa ferita sia un ponte non un muro»: la lettera aperta della prof accoltellata

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