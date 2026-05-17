L’esenzione Imu sulla prima casa rappresenta una delle agevolazioni più conosciute per i proprietari di immobili. Tuttavia, la questione sulla validità dell’esenzione nel caso di un’abitazione in parte affittata è ancora al centro di discussioni e interpretazioni legali. La normativa prevede condizioni specifiche per usufruire di questa agevolazione, ma non sempre è chiaro come applicarle in situazioni di locazione parziale. La questione ha suscitato attenzione tra contribuenti e professionisti del settore fiscale.

L’ esenzione Imu sulla prima casa è una delle principali agevolazioni a cui hanno diritto i contribuenti proprietari di un immobile. Introdotta per tutelare il risparmio delle famiglie e il diritto all’abitazione, non è però un beneficio a pioggia: l’esenzione è legata a criteri rigorosi di utilizzo e di accatastamento dell’immobile. La possibilità di accedere a questa agevolazione è stata definita in modo preciso e dettagliato dal legislatore: l’imposta non si deve pagare nemmeno quando una porzione dell’ immobile adibito ad abitazione principale viene messa a reddito. Abitazione principale: di cosa si tratta. Perché si possa parlare di esenzione Imu, l’immobile deve essere classificato come abitazione principale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’esenzione Imu per la prima casa parzialmente locata è ancora valida?

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