Un episodio di aggressione si è verificato inaspettatamente, coinvolgendo una persona che ha tentato di colpirla con un coltello. Secondo quanto riferito, ha inseguito la vittima per alcuni metri, cercando di ferirla al cuore e poi colpirla alla testa. La vittima è riuscita a bloccare il polso dell’aggressore, evitando che il coltello la colpisse. Nessuna altra informazione sulle conseguenze dell’accaduto o su eventuali interventi delle forze dell’ordine.

"L’ho inseguito per diversi metri, ha tirato fuori un coltello: prima ha provato a colpirmi al cuore, poi mi ha preso alla testa. Ma sono riuscito a bloccargli il polso e a immobilizzarlo con l’aiuto di altre persone". Chiude gli occhi mentre racconta Luca Signorelli (foto), con l’affanno di chi è ancora provato da quanto accaduto. Eccolo, il cittadino-eroe che ha bloccato Salim Ek Koudri in fuga sulla via Emilia. Un taglio orizzontale gli attraversa la testa, le mani sono ancora sporche di sangue. Signorelli, come sta? "Fisicamente dovrò andare in ospedale, sul piano psicologico devo ancora realizzare quello che è successo". Può ricostruire quei minuti drammatici? "Ero in via Emilia centro, passeggiavo come tanti altri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’eroe per caso: "Voleva colpirmi al cuore. Gli ho bloccato il polso"

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Reborn as unloved girl, I no longer be weak; make them regret it and cry!

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Non lo so se Kadir diventerà cattivo o no. Ma vedere la gente che lo odia perche ha reso felice Dicle, mi fa capire di quanto disagio ci sia in giro. Gente con problemi cognitivi. Gente che voleva che Dicle soffrisse ancora,solo per vedere Erkan fare l'eroe. #Sev x.com

L’eroe per caso: Voleva colpirmi al cuore. Gli ho bloccato il polsoLuca Signorelli racconta la corsa della vettura e la colluttazione con El Koudri Ho un taglio alla testa, devo ancora realizzare quello che mi è successo . quotidiano.net

La causa più probabile del perché Tibarn sia diventato un eroe caduto reddit