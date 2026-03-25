Sostituito dopo 12 anni Vaticano la decisione di Papa Leone XIV sullo Ior

Dopo dodici anni, è stato effettuato un cambio alla guida dell’Istituto per le opere di religione (Ior). La decisione è stata presa da Papa Leone XIV, che ha avviato un processo di riforma delle strutture finanziarie della Santa Sede. La rimozione del precedente responsabile segue un periodo di analisi e valutazioni interne delle attività dell’ente.

Il nuovo corso del Vaticano prende forma, passo dopo passo, mentre la macchina delle finanze vaticane attraversa una stagione di cambiamenti profondi. Al centro c’è la linea di Papa Leone XIV: una svolta concreta nella gestione economica della Santa Sede, con l’obiettivo di rafforzare trasparenza, continuità e rinnovamento nei ruoli chiave. >> Oroscopo aprile 2026, Paolo Fox avvisa questi segni: benissimo. Cosa succede, le previsioni Papa Leone XIV e la linea sulle riforme economiche. Per capire il peso della decisione, serve un passaggio sulla figura del pontefice. Papa Leone XIV si è presentato fin dall’inizio del suo pontificato come un riformatore prudente ma determinato, in continuità con una stagione già segnata da interventi strutturali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sostituito dopo 12 anni”. Vaticano, la decisione di Papa Leone XIV sullo Ior Articoli correlati “Sostituito dopo 12 anni”. Vaticano, importante decisione di Papa Leone XIVIl nuovo corso prende forma passo dopo passo, in un momento di cambiamenti profondi all’interno delle finanze vaticane. Leggi anche: Leone XIV riceve la leggendaria Bibbia di Borso d’Este, in Vaticano dopo 555 anni Aggiornamenti e contenuti dedicati a Papa Leone Argomenti discussi: Nasa, gli astronauti passeggiano fuori dalla stazione spaziale internazionale: l'operazione durata 6 ore VIDEO; Papa Leone XIV ai giornalisti del TG2: non diventate megafono del potere.