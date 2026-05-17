Leo | Non ci sarà manovra correttiva

Il governo ha confermato di non avere intenzione di intervenire con una manovra correttiva sui conti pubblici. In una dichiarazione, ha ribadito di mantenere la strategia attuale, sottolineando che il deficit ha registrato un calo e che non ci sono piani di modifiche finanziarie. Nessun cambiamento è previsto, nonostante le discussioni o le pressioni esterne in merito a eventuali misure correttive. La posizione ufficiale rimane quella di continuare sulla strada già tracciata.

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Il governo non cambia strategia sui conti pubblici, rivendica il calo del deficit e respinge qualsiasi ipotesi di manovra correttiva. Dall'altra parte la sinistra sindacale torna a battere il tasto della patrimoniale, rilanciando l'idea di un maxiprelievo sui patrimoni privati per finanziare sanità e welfare. Due visioni opposte dell'economia che fotografano bene il clima politico più recente. Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo ieri da Assisi ha escluso nuovi interventi sui conti. «Di correttivi alla manovra non se ne parla», ha dichiarato. Una linea coerente con quella del ministro Giancarlo Giorgetti, impegnato a difendere la credibilità finanziaria del Paese in una fase delicata segnata dalle tensioni internazionali e dall'impennata dei costi energetici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Leo: "Non ci sarà manovra correttiva" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Conti pubblici, Tajani: non escludo una manovra correttiva alla luce della crisi in Iran Crisi energetica, niente manovra correttiva e dialogo con l’Ue: il piano del GovernoIl Governo esclude l’ipotesi di una manovra correttiva e si concentra per contenere il caro energia, anche attraverso il dialogo con l’Unione europea. Aspettando le scelte definitive di Carlo Ancelotti, UOL ha comunicato i 55 pre-convocati del Brasile per il Mondiale La lista non sarà divulgata ufficialmente dalla CBF, ma spiccano i nomi di Neymar e Thiago Silva, che non giocano da almeno 3 anni con la x.com Tra questi 20 uomini elencati, chi diresti che saranno i quattro più grandi star del cinema nel 2026? Non chi ti piace di più o chi recita meglio. Chi sono i quattro più grandi attori maschili del momento? reddit