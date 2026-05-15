Conti pubblici Tajani | non escludo una manovra correttiva alla luce della crisi in Iran

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che, di fronte alla crisi in Iran, non si può escludere l’adozione di una manovra correttiva per i conti pubblici. Ha aggiunto che in questo momento è importante che anche l’Europa riconosca la necessità di intervenire in modo deciso, sottolineando la priorità di adottare misure che possano rispondere alle sfide economiche e politiche attuali. Le sue parole sono state pronunciate in un intervento pubblico dedicato alla situazione internazionale e alle conseguenze per le finanze nazionali.

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«Ora vediamo il da farsi, non escludo che possa esserci una manovra correttiva». Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento a Macerata, rispondendo alla domanda se alla luce della crisi economica innescata dal conflitto in Iran si possa pensare a una manovra correttiva. «Adesso però è fondamentale lavorare perché anche l’Europa si renda conto che debba esserci più flessibilità per quanto riguarda gli aspetti legati al costo dell’energia », ha aggiunto Tajani, sottolineando che «così come c’è flessibilità per le spese per la difesa, dovrebbe esserci più flessibilità per i costi provocati dall’aumento dei prezzi dell’energia a causa di fattori esterni, non da fattori interni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Conti pubblici, Tajani: non escludo una manovra correttiva alla luce della crisi in Iran ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Iran, Tajani: «Rimpatriati più di 20mila italiani dall’inizio della crisi»Dall’escalation della tensione in Medio Oriente di una settimana fa, sono rientrati più di ventimila italiani. Crisi energetica, conti pubblici e immigrazione: Meloni a Cipro sprona l’EuropaLa premier ha esortato l’Ue a essere “molto più coraggiosa” a fronte della proposte di Ursula von der Leyen sul tema dell’energia Giorgia Meloni, nel... Crisi economica, Tajani: non escludo manovra correttivaIl vicepremier apre a un intervento straordinario per tamponare gli effetti della crisi energetiche e dei rincari. Oggi l'Istat ha certificato un rialzo dei prezzi del 2,7% su base annua, trainati dai ... avvenire.it Conti pubblici: Tajani, non escludo manovra correttiva alla luce crisi IranServe flessibilita' Ue su costi energia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mag - 'Ora vediamo il da farsi, non escludo che possa esserci una ... ilsole24ore.com Meloni contro Giuli contro Salvini contro Tajani: non è più un governo, è una telenovela sudamericana reddit