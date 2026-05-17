L' energia del pop a cappella | la carica dei 100 del Coro Davvero conquista la Romagna

Un coro a cappella composto da cento membri ha recentemente attirato l’attenzione nella regione, portando sul palco un’energia contagiosa. La formazione si distingue per aver promosso un approccio inclusivo e per aver unito persone di diverse età e background attraverso la musica. La loro esibizione ha suscitato entusiasmo tra il pubblico locale, mostrando come la passione possa trasformarsi in un momento di condivisione e coinvolgimento. La loro presenza si è fatta notare anche nei programmi locali dedicati alla musica dal vivo.

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