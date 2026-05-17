L' energia del pop a cappella | la carica dei 100 del Coro Davvero conquista la Romagna

Da cesenatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un coro a cappella composto da cento membri ha recentemente attirato l’attenzione nella regione, portando sul palco un’energia contagiosa. La formazione si distingue per aver promosso un approccio inclusivo e per aver unito persone di diverse età e background attraverso la musica. La loro esibizione ha suscitato entusiasmo tra il pubblico locale, mostrando come la passione possa trasformarsi in un momento di condivisione e coinvolgimento. La loro presenza si è fatta notare anche nei programmi locali dedicati alla musica dal vivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una crescita travolgente e guidata da due motori fondamentali: l’inclusività e la pura passione per la musica. È la bella parabola dell’associazione culturale “Coro Davvero”, una splendida realtà di promozione sociale con sede a Savignano sul Rubicone che, in poco più di tre anni, è riuscita a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Da Casalino a Matty il Biondo, fino a quello che si fa chiamare “Cupido” la carica dei candidati pop alle comunali del 24 e 25 maggioDa Rocco Casalino candidato consigliere a Ceglie Messapica a Massimo Lovati, l’ex avvocato di Andrea Sempio, in corsa per la fascia tricolore a...

100 km del Passatore, dalla Romagna la sfida del runner per sostenere la ricerca sull'AlzheimerLa raccolta fondi, attiva online, invita a sostenere la causa con una donazione, trasformando ogni chilometro della gara in un passo verso la...

L'energia del pop a cappella: la carica dei 100 del Coro Davvero conquista la RomagnaInclusività e partecipazione sono le colonne portanti del progetto pop polifonico che oggi unisce cento coristi di ogni età. Una realtà che scalda i motori in vista delle date estive e apre ufficialme ... cesenatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web