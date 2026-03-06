100 km del Passatore dalla Romagna la sfida del runner per sostenere la ricerca sull' Alzheimer

Un runner dalla Romagna si prepara a correre i 100 km del Passatore, una gara impegnativa che coinvolge atleti provenienti da tutta Italia. La sua sfida nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della ricerca sull’Alzheimer, trasformando l’impegno fisico in un gesto di solidarietà. L’atleta ha dichiarato che vuole contribuire concretamente al sostegno di chi combatte questa malattia ogni giorno.

La raccolta fondi, attiva online, invita a sostenere la causa con una donazione, trasformando ogni chilometro della gara in un passo verso la solidarietà Per Simone Cellini quella lanciata è una sfida che parte un'idea semplice: "Trasformare la fatica della corsa in un contributo concreto alla ricerca e al sostegno di chi affronta ogni giorno l'Alzheimer". E così il runner e preparatore di corridori, ideatore del progetto Runner 451, ha avviato una raccolta fondi a favore della fondazione Maratona Alzheimer, collegata alla sua partecipazione alla 100 chilometri del Passatore, la storica ultramaratona che collega Firenze a Faenza.

