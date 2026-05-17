Lunedì 18 maggio 2026 alle ore 20:30 si disputa il match tra Leganes e Huesca. Il Leganes arriva alla partita dopo aver subito quattro sconfitte consecutive, tra cui incontri contro Deportivo La Coruña e Racing Santander. Se il Leganes dovesse vincere questo incontro, otterrebbe matematicamente la salvezza con due giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato. La partita si gioca in un momento cruciale per entrambe le squadre, con obiettivi diversi da raggiungere.

Il Leganes viene da quattro sconfitte di fila, complice anche un calendario difficile che gli ha opposto tra le altre anche Deportivo La Coruña e Racing Santander, ma battendo l’Huesca in questo posticipo conquisterebbe aritmeticamente la salvezza due giornate prima della fine del campionato. La classifica di Segunda Division infatti vede i Pepineros a quota. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Leganes-Huesca (lunedì 18 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

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