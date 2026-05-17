Leganes-Huesca lunedì 18 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Tre punti per la salvezza aritmetica dei Pepineros
Lunedì 18 maggio 2026 alle ore 20:30 si disputerà il match tra Leganes e Huesca. Il Leganes ha subito quattro sconfitte consecutive, con avversari come Deportivo La Coruña e Racing Santander. Se i padroni di casa vincessero questa partita, otterrebbero matematicamente la salvezza con due turni di anticipo. La squadra ospite si prepara a affrontare il posticipo senza particolari assenze dichiarate. Le formazioni e le quote sono già state pubblicate e sono oggetto di discussione tra gli appassionati.
Il Leganes viene da quattro sconfitte di fila, complice anche un calendario difficile che gli ha opposto tra le altre anche Deportivo La Coruña e Racing Santander, ma battendo l’Huesca in questo posticipo conquisterebbe aritmeticamente la salvezza due giornate prima della fine del campionato. La classifica di Segunda Division infatti vede i Pepineros a quota. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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