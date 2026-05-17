Leganes-Huesca lunedì 18 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Tre punti per la salvezza aritmetica dei Pepineros

Da infobetting.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio 2026 alle ore 20:30 si disputerà il match tra Leganes e Huesca. Il Leganes ha subito quattro sconfitte consecutive, con avversari come Deportivo La Coruña e Racing Santander. Se i padroni di casa vincessero questa partita, otterrebbero matematicamente la salvezza con due turni di anticipo. La squadra ospite si prepara a affrontare il posticipo senza particolari assenze dichiarate. Le formazioni e le quote sono già state pubblicate e sono oggetto di discussione tra gli appassionati.

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Il Leganes viene da quattro sconfitte di fila, complice anche un calendario difficile che gli ha opposto tra le altre anche Deportivo La Coruña e Racing Santander, ma battendo l’Huesca in questo posticipo conquisterebbe aritmeticamente la salvezza due giornate prima della fine del campionato. La classifica di Segunda Division infatti vede i Pepineros a quota. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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