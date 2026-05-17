Lega a spasso con i pelosetti Tutta facciata
A Cascina si svolge un evento legato alla Lega e ai cani, ma si parla di una situazione più complessa legata alla campagna elettorale locale. Si discute di come alcuni momenti pubblici siano percepiti come superficiali, mentre le questioni serie sembrano rimanere fuori dall’attenzione. La giornata si inserisce in un quadro più ampio di incontri pubblici e iniziative che evidenziano differenze tra le parole e i fatti. La vicenda si inserisce in un panorama di appuntamenti politici che attirano attenzione per le loro contraddizioni.
"Domani (oggi, ndr) a Cascina si consumerà l’ennesimo paradosso di una campagna elettorale tutta apparenza e zero coerenza. La candidata della Lega si mostrerà in pubblico per una ‘passeggiata con i pelosetti’, iniziativa chiaramente studiata per accaparrarsi le simpatie degli amanti degli animali e mostrarsi sensibile alle loro cause". Così Raffaella Maria Sateriale, attivista di Enpa Pisa e candidata di Casa Riformista a sostegno di Michelangelo Betti, che punta il dito contro l’iniziativa organizzata per oggi (ritrovo alle 10.30 in piazza dei Caduti) dalla candidata del centrodestra Donatella Legnaioli. Per Sateriale, "mentre a livello... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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