Teatro Goldoni venerdì 10 aprile lo spettacolo A spasso con Daisy con Milena Vukotic

Dopo aver conquistato pubblico e critica come film da Oscar, con Morgan Freeman e Jessica Tandy, e Premio Pulitzer per la drammaturgia, “A spasso con Daisy” arriva al Teatro Goldoni con la regia di Guglielmo Ferro e la straordinaria interpretazione di Milena Vukotic. Per la conclusione della. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Al Teatro Goldoni lo spettacolo sulla vita di Fosco MarainiDa Firenze alla Garfagnana fino a raggiungere i confini più remoti del mondo, per tornare infine alle Alpi Apuane a vivere e riposare per l’eternità.

"Con (-) Tenuta", sabato 11 e domenica 12 aprile lo spettacolo di Chiara Migliorini al Teatro VertigoSabato 11 alle 21 e domenica 12 aprile alle 17 torna al Teatro Vertigo Chiara Migliorini con il suo "Con (-) Tenuta – appunti di donne sacrificabili".

Argomenti più discussi: 10/4 – Il premio Oscar A SPASSO CON DAISY chiude la Stagione di Prosa; C’est Chic 2026; Venezia, al Teatro Goldoni arriva Feste dei Familie Flöz: una favola senza parole tra commedia e tragedia; Massimo Cacciari porta il suo Re Lear al Teatro Goldoni.

Teatro Goldoni, venerdì 10 aprile lo spettacolo A spasso con Daisy con Milena VukoticDopo aver conquistato pubblico e critica come film da Oscar, con Morgan Freeman e Jessica Tandy, e Premio Pulitzer per la drammaturgia, A spasso con Daisy arriva al Teatro Goldoni con la regia di Gu ... livornotoday.it

FRANCISCUS il folle che parlava agli uccelli Simone Cristicchi Venezia, Teatro Goldoni - 21.3.2026 FOTO © Edoardo Scremin #simonecristicchifranciscus - facebook.com facebook