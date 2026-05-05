Fuoriclasse tra i banchi la Lega Serie A presenta A Tutta Classe

La Lega Serie A ha annunciato il progetto “A Tutta Classe”, un’iniziativa rivolta alle squadre giovanili e scolastiche di tutta Italia. Il programma prevede la partecipazione di oltre 3.500 squadre, suddivise in tre tornei diversi. Questa iniziativa mira a promuovere lo sport tra i giovani e a coinvolgere le scuole in attività calcistiche organizzate ufficialmente dalla lega. La presentazione è stata fatta oggi in una conferenza stampa dedicata.

Il nuovo progetto comprende tre Tornei e coinvolgerà oltre 3.500 squadre giovanili-scolastiche in tutta Italia. Lega Calcio Serie A presenta “ A Tutta Classe ”, un nuovo progetto educativo e sociale che porta il calcio nelle scuole italiane come strumento di crescita e inclusione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di alimentare nelle nuove generazioni la passione autentica per il gioco del calcio, trasmettendo valori fondamentali come il rispetto, l’impegno e lo spirito di squadra. – Notizie.com A Tutta Classe si inserisce in un momento significativo per il calcio italiano, in cui diventa sempre più necessario rafforzare il legame con le nuove generazioni.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Fuoriclasse tra i banchi, la Lega Serie A presenta “A Tutta Classe” Notizie correlate Lega Calcio Serie A "entra" nelle scuole italiane e lancia il progetto “A Tutta Classe”Lega Calcio Serie A presenta “A Tutta Classe”, un nuovo progetto educativo e sociale che porta il calcio nelle scuole italiane come strumento di... Leggi anche: Violenza tra i banchi, dodicenne invita una compagna di classe in bagno e la colpisce al collo con le forbici