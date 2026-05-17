L’effetto gregge nello sport ha presa facile basta che si vinca guardate Sinner nel tennis

L’effetto gregge nello sport si manifesta facilmente, spesso quando si ottiene una vittoria e si segue il comportamento della massa. Questo fenomeno, chiamato anche spirito di gregge, è stato analizzato da vari studi che ne hanno esplorato le dinamiche e le motivazioni. Si tratta di un meccanismo inconscio che porta gli individui a uniformarsi ai comportamenti del gruppo più forte o più numeroso. La sua presenza si riscontra in diversi contesti sportivi, dal tennis alle competizioni di squadra.

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È stata più volte studiata da diverse angolazioni la “filosofia” del cosiddetto spirito di gregge, vale a dire quel meccanismo inconscio che orienta l’individuo a seguire la massa, ad uniformarsi cioè ai comportamenti del gruppo dominante. Una delle motivazioni più convincenti risiede nel timore che si ha di essere escluso, di rimanere in disparte, scollegato dal mood dominante. Accade non solo tra gli uomini ma più ancora nel mondo animale da cui trae del resto la storica definizione. Oggi Sinner e il tennis, ieri Valentino Rossi e le moto. Nell’universo sportivo lo spirito di gregge ha presa facile. Basterà osservare quello che sta accadendo nel settore del tennis che grazie ai recenti successi di numerosi atleti nostrani catalizza l’attenzione e la passione di un pubblico sempre più vasto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’effetto gregge nello sport ha presa facile, basta che si vinca (guardate Sinner nel tennis) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Non ci basta più che Sinner vinca, abbiamo bisogno che si diverta un saccoAd un certo punto toccherà andare ad un punto stampa, con Sinner che sgomma davanti ai giornalisti assiepati, magari fa un paio di penne in moto. Leggi anche: Vincere decine di partite di fila nel tennis è difficilissimo. Sinner lo fa sembrare facile