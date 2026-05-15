Non ci basta più che Sinner vinca abbiamo bisogno che si diverta un sacco

Durante una sessione di allenamento, il tennista si è mostrato concentrato e determinato, mentre i giornalisti si sono avvicinati per raccogliere dichiarazioni. In attesa di un punto stampa ufficiale, il giocatore ha deciso di divertirsi un po', sfrecciando in sella a una moto davanti ai presenti. Questa scena ha attirato l’attenzione di chi seguiva gli aggiornamenti, creando un momento di leggerezza prima di affrontare le domande ufficiali. La presenza di pubblico e media era già numerosa in quell’area.

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Ad un certo punto toccherà andare ad un punto stampa, con Sinner che sgomma davanti ai giornalisti assiepati, magari fa un paio di penne in moto. Sorridendo fortissimo. Strano che la bravissima Fabienne Benoit che ne cura i rapporti con la stampa non ci abbia ancora pensato. Perché i giornali di tutto il mondo (ma soprattutto quelli italiani che non sanno più come vivisezionare il fenomeno) sono preoccupati per la sua soddisfazione intima. Si diverte Sinner? E’ diventata una domanda-tormentone che tradisce il sottotesto un po’ avvilente: vincere non basta più. Il Sinner pazzerello. El Paìs oggi ricostruisce un pezzo sulla vena “umana” del campione troppo robot per amarlo davvero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Non ci basta più che Sinner vinca, abbiamo bisogno che si diverta un sacco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ATP MONTECARLO SINNER BATTE ALCARAZ E' DI NUOVO NUMERO UNO! #news #tennis #sinner #montecarlo Sullo stesso argomento «Non abbiamo bisogno di persone che si uniscano a una guerra che abbiamo già vinto»L'ha detto Donald Trump riferendosi al primo ministro britannico Keir Starmer, che è stato un po' indeciso sul ruolo del Regno Unito nella guerra... Leggi anche: Non abbiamo bisogno di parole: un remake che punta sulla sincerità più che sull’originalità Jannik Sinner in conferenza stampa: La cosa più importante è la cura del corpo se non lo curi e se non sei al 100% diventa difficile competere. Quando ho il giorno off cerco di allenarmi e provare qualcosa di nuovo. Record di Djokovic? Quello che hann x.com Sinner: Non faccio parte della generazione TikTok. Se ho bisogno di una distrazione durante un torneo, guardo semplicemente YouTube. Mi piacciono i video lunghi che affrontano argomenti diversi, dalla scienza popolare o geopolica a temi più profondi, de reddit Panatta non sa più cosa dire su Sinner: Spero davvero che.... Poi rimpiange AlcarazAi microfoni de Il Messaggero, la leggenda del tennis azzurro ha stilato un primo bilancio sul percorso degli italiani agli Internazionali ... corrieredellosport.it Internazionali: Sinner annienta Popyrin, ora il derby azzurro con PellegrinoLa mano al petto e un lungo sospiro di paura: solo le prove generali delle Frecce Tricolori che sorvolano il Foro Italico sono state in grado di spaventare Jannik Sinner. Non ci sono riusciti, invece, ... ansa.it