Vincere numerose partite di fila nel tennis è un’impresa complessa, ma Sinner riesce a dare l’impressione che sia qualcosa di naturale. Con frequenza, conquista vittorie e mantiene un livello elevato di prestazioni. Ora il suo impegno ha attirato l’attenzione anche degli esperti, che analizzano soprattutto la costanza nell’eccellenza, un aspetto che distingue la sua carriera e contribuisce a definire il suo ruolo nel panorama tennistico.

Non è per niente facile. E’ che Sinner lo fa sembrare facile. Vince – quasi – sempre. E ora sta impegnando gli osservatori del tennis anche da un altro punto di vista: la continuità dell’eccellenza, che è un ramo a parte della leggenda. Il nome di riferimento nel tennis è Martina Navratilova, che nel 1984 vinse 74 partite consecutive. Tra i maschi nessuno è mani andato oltre le 50 vittorie consecutive: il record appartiene a Björn Borg, 49 vittorie nel 1978. Djokovic è arrivato a 43 nel 2011. Ora c’è Sinner, che non perde da febbraio ed è a quota 21 dopo aver battuto Jódar a Madrid. Ma il trend pare proprio il suo, tanto che ad un certo il New York Times ha deciso di parlarne: come si fa a vincere sempre, perdendo una volta ogni morte di Papa? Sinner sa come si fa.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vincere decine di partite di fila nel tennis è difficilissimo. Sinner lo fa sembrare facile

Jannik Sinner può vincere Roma e Parigi dice Panatta - #janniksinner #sinner #italia #tennis

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