Minori e Internet | l’educazione digitale funziona Gli effetti su studenti famiglie e scuola sono misurabili e concreti

Uno studio recente mostra che le competenze digitali dei bambini delle scuole elementari sono aumentate di circa 8 punti percentuali. I risultati indicano che l’educazione digitale sta portando effetti concreti su studenti, famiglie e istituzioni scolastiche. I dati raccolti riguardano vari aspetti delle capacità online dei minori, dimostrando un miglioramento nelle abilità pratiche legate all’uso della rete e degli strumenti digitali.

ROMA – Le competenze digitali dei bambini delle elementari crescono di 8 punti percentuali, alle medie aumenta la capacità di gestire meglio il tempo davanti allo schermo e di riconoscere l’isolamento digitale, mentre quasi nove studenti su dieci su tutto il campione notano miglioramenti nelle abitudini online dei genitori. Sono soltanto alcune delle evidenze fornite dalla valutazione d’impatto di NeoConnessi, il programma di educazione digitale di Wind Tre che ha raggiunto cumulativamente 2,5 milioni di bambini e la metà delle scuole italiane, realizzata da Triadi, spin-off del Politecnico di Milano. L’analisi è stata presentata oggi al...🔗 Leggi su Lopinionista.it

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