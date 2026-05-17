Prima dell'inizio della partita, a Lecco si sono verificati scontri tra gruppi di tifosi, causando diversi feriti tra i presenti. Le forze dell'ordine sono intervenute per tentare di contenere le tensioni, ma alcuni partecipanti sono riusciti a sfuggire al loro controllo. Le violenze sono avvenute in strada, nei pressi dello stadio, coinvolgendo più persone e creando scompiglio tra i passanti. Le autorità stanno conducendo indagini per identificare i responsabili di quanto accaduto.

? Punti chiave Come sono riusciti i tifosi a sfuggire al controllo delle forze dell'ordine?. Chi sono i responsabili delle violenze scatenate prima del match?. Perché le misure di sicurezza non hanno impedito gli scontri in strada?. Quali sono le conseguenze per la partita prevista per le 20:45?.? In Breve Scontri pomeridiani tra tifosi Lecco e Catania il 17 maggio.. Catania arriva agli spareggi dopo il secondo turno nazionale playoff.. Forze dell'Ordine intervengono per separare le fazioni in conflitto.. Partita programmata per le ore 20:45 dopo i disordini stradali.. Almeno alcuni feriti sono stati segnalati nel pomeriggio di domenica 17 maggio a Lecco, dopo che scontri tra le tifoserie del Lecco e del Catania hanno scosso la città poco prima del match previsto per le ore 20:45. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecco, scontri tra tifosi prima del match: diversi feriti in strada

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lecco-Vicenza, è match day! Novità in campo: le probabili formazione. Cornice fuori categoria

Sullo stesso argomento

Scontri tra tifosi prima della gara con lancio di pietre e bombe carta: due feriti graviSQUINZANO – Una domenica di calcio e tensione nella sfida tra Squinzano e Leverano, con una vera e propria guerriglia urbana che si è scatenata prima...

Scontri tra tifosi prima della gara con lancio di pietre e bombe carta: tre feriti graviSQUINZANO – Una domenica di calcio e tensione nella sfida tra Squinzano e Leverano, con una vera e propria guerriglia urbana che si è scatenata prima...

Tensione prima di Lecco-Catania dei playoff di Serie C: scontri tra tifosi, diversi feritiTensione altissima in quel di Lecco a poche ore dal calcio d'inizio di Lecco-Catania, primo atto del secondo turno della fase Nazionale dei playoff di Serie C Come riportato da Prima Lecco, si sono ve ... msn.com

Lecco-Catania: scontri tra tifosi, diversi feritiPesanti scontri al bar Stadio, in via Papa Giovanni XXIII, a Lecco, nel pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, in vista della partita Lecco-Catania che si disputerà alle 20.45 al Rigamonti-Ceppi. Com ... calciomercato.com