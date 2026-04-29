Zona a vigilanza rafforzata a Fuorigrotta | misure speciali attorno allo stadio Maradona

Il Prefetto di Napoli ha disposto l’istituzione di zone a vigilanza rafforzata nella zona di Fuorigotta, nelle vicinanze dello stadio Maradona. La misura riguarda l’area attorno allo stadio ed è stata adottata per garantire maggiore controllo e sicurezza durante gli eventi sportivi. Le autorità hanno comunicato che le misure saranno in vigore in tempi determinati, senza specificare ulteriori dettagli sui limiti temporali o sulle modalità di controllo.

Il Prefetto di Napoli ha istituito zone a vigilanza rafforzata a Fuorigrotta, nell'area attorno allo stadio Maradona. Il provvedimento vieta il stazionamento ai soggetti con precedenti per reati violenti ed è pensato in vista delle partite e dei concerti estivi. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, e prevede il divieto di stazionamento nelle zone interessate per i soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, qualora tengano comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti tali da impedire la libera fruibilità degli spazi pubblici e determinare situazioni di concreto pericolo per la sicurezza.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Zona a vigilanza rafforzata a Fuorigrotta: misure speciali attorno allo stadio Maradona Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza: il 25 febbraio tavolo in prefettura sulla zona a vigilanza rafforzata Stadio Maradona, ristrutturazione e rilancio di Fuorigrotta: il punto del ComuneLa ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona rappresenta uno snodo strategico non solo per il futuro sportivo ed economico della SSC... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: ZONE A VIGILANZA RAFFORZATA; Sicurezza: scatta la nuova zona a vigilanza rafforzata - TVL; Zone a vigilanza rafforzata, 37 arresti e 172 allontanamenti in due settimane; Zone a vigilanza rafforzata, dopo 15 gg 172 allontanamenti e 37 arresti. Zona a vigilanza rafforzata a Fuorigrotta: misure speciali attorno allo stadio MaradonaZona a vigilanza rafforzata a Fuorigrotta: misure speciali attorno allo stadio Maradona dopo l'ultima riunione in Prefettura per i fatti avvenuti ... 2anews.it Fuorigrotta diventa zona a vigilanza rafforzata: il Prefetto di Napoli firma il provvedimentoNapoli– Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha firmato in data 28 aprile un provvedimento che istituisce zone a vigilanza rafforzata nel quartiere di ... cronachedellacampania.it Galleria delle Vittorie e due stradine in zona Via Maqueda PA Sicilia Bedda Foto mie - facebook.com facebook Il centro sociale “L38 SQUAT”, in zona Laurentino a Roma, occupato da 30 anni, è stato sgomberato. Le operazioni sono state svolte dalle Forze dell’ordine, insieme a personale dell’ASL Roma 2, operatori AMA e tecnici dell’ATER, ente proprietario dello stabi x.com