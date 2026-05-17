Lecce marito a processo | anni di vessazioni e il coltello alla gola

In un procedimento giudiziario a Lecce, un uomo è stato chiamato a rispondere di accuse relative a comportamenti vessatori nei confronti della moglie. Secondo le indagini, le vessazioni si sarebbero protratte per un certo periodo, culminando in una minaccia con un coltello. La magistratura ha raccolto prove che includono testimonianze e elementi materiali per sostenere l'accusa. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento penale in cui si valutano le responsabilità dell'imputato.

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? Punti chiave Come sono passate le offese verbali alla minaccia con il coltello?. Quali prove ha raccolto la magistratura per sostenere l'accusa?. Chi ha fornito il supporto legale e sociale alla vittima?. Cosa accadrà durante l'udienza del 22 settembre al Tribunale di Lecce?.? In Breve Udienza fissata per il 22 settembre presso la seconda sezione penale di Lecce.. Aggressione con coltello alla gola avvenuta nel corso del 2022.. Difesa affidata all'avvocato Laura Bellanova con supporto dell'associazione Gens Nova.. Parte civile rappresentata dall'avvocato Anna De Tommaso per conto di Gens Nova.. Il 22 settembre prossimo, presso la seconda sezione penale del Tribunale di Lecce, un uomo di 48 anni affronterà il processo per maltrattamenti in famiglia dopo le gravi accuse mosse dalla moglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lecce, marito a processo: anni di vessazioni e il coltello alla gola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Minacce e offese alla moglie, le punta coltello alla gola. A processo marito violentoLECCE – Si celebrerà il prossimo 22 settembre dinnanzi ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce il processo a carico di un... Leggi anche: Jesi, coltello alla gola per rubare i soldi: tre anni al boss del Campo Boario Minacce e offese alla moglie, le punta coltello alla gola. A processo marito violentoLa donna aveva denunciato anni di soprusi e violenze subite dal consorte. Nel 2022 anche l’episodio più inquietante dell’uso dell’arma da taglio. La vittima si è affidata all’associazione Gens Nova ch ... lecceprima.it Botte alla moglie se usciva di sera o salutava qualcuno alla sua presenza: a processo marito-padroneCORIGLIANO D'OTRANTO (Lecce) - Non consentiva alla moglie di uscire da casa di sera. Si dimostrava irascibile se qualcuno la salutava quando lui le stava ... corrieresalentino.it