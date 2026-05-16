Minacce e offese alla moglie le punta coltello alla gola A processo marito violento
Un uomo di 48 anni di Lecce è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire in tribunale il 22 settembre. L’accusa riguarda episodi di maltrattamenti in famiglia, tra cui minacce e offese alla moglie, e un episodio in cui avrebbe puntato un coltello alla sua gola. Il procedimento si svolge davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Lecce e vede coinvolto il giudice per l’udienza preliminare.
LECCE – Si celebrerà il prossimo 22 settembre dinnanzi ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce il processo a carico di un 48enne leccese, rinviato a giudizio, dal giudice per l’udienza preliminare Valeria Fedele, che dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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