Minacce e offese alla moglie le punta coltello alla gola A processo marito violento

Un uomo di 48 anni di Lecce è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire in tribunale il 22 settembre. L’accusa riguarda episodi di maltrattamenti in famiglia, tra cui minacce e offese alla moglie, e un episodio in cui avrebbe puntato un coltello alla sua gola. Il procedimento si svolge davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Lecce e vede coinvolto il giudice per l’udienza preliminare.

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