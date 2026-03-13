A Jesi, un giovane di 21 anni di origine nordafricana è stato condannato a tre anni di reclusione per aver minacciato con un coltello un uomo e tentato di rubargli i soldi. La vicenda ha avuto luogo nel quartiere del Campo Boario, dove il ragazzo è stato riconosciuto colpevole di aver aggredito la vittima durante un episodio di violenza.

JESI Un’altra condanna. Sembrano non finire mai i guai del 21enne jesino di origine nordafricana protagonista del video dei maranza del Campo Boario. Quel filmato, finito su Youtube, che a fine gennaio ha fatto scattare una maxi operazione di polizia e carabinieri, culminata con nove perquisizioni e il rinvenimento di alcune repliche di armi prive del tappo rosso e di sfollagente. L’ispezione domiciliare nei confronti del 21enne era risultata negativa, anche se il giovane si presentava come uno dei boss del video. Ieri mattina in tribunale per lui è arrivata un’ulteriore stangata: tre anni di reclusione per le rapine commesse nell’inverno del 2023. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Jesi, coltello alla gola per rubare i soldi: tre anni al boss del Campo Boario

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