Pisa-Lecce 1-2 il commento | i giallorossi costruiscono la vittoria nella ripresa con Banda e Cheddira sono tre punti pesantissimi

Il Lecce ha battuto il Pisa con il risultato di 2-1, grazie ai gol di Banda e Cheddira nella ripresa. La vittoria permette alla squadra di mantenere la posizione in classifica e di avvicinarsi alla zona salvezza. Con questa vittoria, il Pisa si avvicina alla retrocessione e si trova in una posizione difficile, mentre il Lecce si allontana dalla zona calda con tre punti fondamentali in classifica.

Missione compiuta. Il Lecce espugna Pisa, lo spinge in serie B in coppia con il Verona ma soprattutto dà una spallata alla Cremonese, ora a -4 e con una gara da giocare allo Zini contro la Lazio (lunedì alle 20.45). Come era facile immaginare, il ritorno al successo della squadra di Eusebio Di Francesco è sofferto fino al triplice fischio dell'arbitro Doveri. Primo tempo contratto dei salentini che rischiano più volte di andare sotto e tenuti in vita dal solito, straordinario Falcone, autore di almeno tre parate decisive. Un po' come era accaduto in casa del Verona, nella ripresa il Lecce tira fuori la testa dalla terra e confeziona la vittoria, pur soffrendo maledettamente fino al quinto minuto di recupero.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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