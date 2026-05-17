Le trenta candeline del Ciclone Pieraccioni show tra gag e selfie | Siamo ancora tutti vivi
Le strade di Laterina si sono riempite di persone ieri pomeriggio in occasione del trentennale del film ambientato nel borgo, evento che ha attirato migliaia di visitatori. Sul palco centrale, attori e registi hanno partecipato a un evento ricco di gag e selfie, con alcune figure note del mondo dello spettacolo presenti per celebrare questa ricorrenza. La giornata si è conclusa senza incidenti, con commenti positivi da parte dei partecipanti e molti ricordi condivisi sui social network.
Laterina, 17 maggio 2026 – Il Ciclone è passato e ha travolto Laterina. Migliaia di persone hanno preso d’assalto ieri pomeriggio il piccolo borgo valdarnese per festeggiare il trentennale del film cult degli anni Novanta ambientato in questo angolo di campagna toscana. Tantissimi i fan della pellicola che hanno invaso la cittadina, con un intero paese mobilitato per la riuscita dell’evento. Mattatore della giornata, ovviamente, Leonardo Pieraccioni, autentico showman fin dal suo arrivo ai giardini Guinigi: “Dopo trent’anni il colesterolo non è più lo stesso, però in compenso prendo la pasticca”. https:www.lanazione.itvideoil-trentennale-del-film-il-ciclone-siparietto-tra-pieraccioni-e-ceccherini-in-comune-a-laterina-pda8dug9 Un tuffo nel passato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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