Le trenta candeline del Ciclone Pieraccioni show tra gag e selfie | Siamo ancora tutti vivi

Le strade di Laterina si sono riempite di persone ieri pomeriggio in occasione del trentennale del film ambientato nel borgo, evento che ha attirato migliaia di visitatori. Sul palco centrale, attori e registi hanno partecipato a un evento ricco di gag e selfie, con alcune figure note del mondo dello spettacolo presenti per celebrare questa ricorrenza. La giornata si è conclusa senza incidenti, con commenti positivi da parte dei partecipanti e molti ricordi condivisi sui social network.

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