Muro crollato in via Nairobi protestano i residenti | Strada al buio da mesi le transenne sono eccessive

In via Nairobi, nella zona di corso Calatafimi, il muro crollato lo scorso febbraio continua a causare disagi ai residenti, che protestano segnalando l’assenza di illuminazione da mesi e definendo eccessive le transenne ancora presenti. A distanza di quasi due mesi dall’incidente, la situazione rimane critica e non sono stati ancora adottati interventi risolutivi. I residenti chiedono interventi immediati per mettere fine ai disagi e migliorare la sicurezza della zona.

A quasi due mesi dal crollo del muro avvenuto lo scorso febbraio in via Nairobi, nella zona di corso Calatafimi, la situazione resta ancora critica e al centro delle segnalazioni dei residenti. L'area all'altezza dell'incrocio con via Giovanni Dotto, si presenta infatti con una vasta delimitazione che ha ridotto sensibilmente la carreggiata, incidendo sulla viabilità della zona. Il cedimento, che aveva coinvolto un muro lungo circa venti metri e alto tre, aveva provocato il ferimento di un uomo, travolto dalle macerie insieme a diverse auto parcheggiate. Da allora, l'area è rimasta sotto monitoraggio per motivi di sicurezza, ma oggi i cittadini mettono in discussione l'attuale estensione delle transenne. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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