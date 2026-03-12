Residenti di diversi quartieri si sono ritrovati a protestare dopo aver visto abbattere numerose piante nelle loro zone. Negli ultimi anni, molte aree della città hanno perso alberi, lasciando strade e piazze più vuote e meno verdi. La scomparsa di questi alberi ha suscitato reazioni tra chi vive in quei quartieri. Le piante abbattute sono al centro di queste proteste.

Negli ultimi anni molti quartieri cittadini hanno visto sparire gli alberi, lasciando strade e piazze sempre più spoglie. Un esempio recente è piazzale Europa, dove diversi alberi in queste ultime ore sono stati abbattuti, riducendo significativamente il verde urbano. Le ragioni ufficiali degli abbattimenti sono spesso legate alla sicurezza: piante secche, rami instabili o radici compromesse che possono rappresentare un rischio per passanti e automobili. È di questi giorni il grosso intervento di abbattimento di due piante giganti dalla chioma vasta proprio al centro del quartiere di Villa Teresa: tolto il grosso albero, è rimasta una panchina non più protetta dall’ombra nelle calde giornate d’estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piante abbattute, protestano i residenti

Articoli correlati

Tigli dell'ex fiera: "Qual è il valore ambientale delle piante abbattute?"Quanto “valevano” i 47 tigli abbattuti all'ex fiera per far posto ai nuovi edifici? È la domanda sollevata dal gruppo consiliare del Partito...

Residenti come parti civili. Raccolta fondi per le spese: "Le torri vanno abbattute""Quelle torri sono un abuso edilizio e l’unica soluzione è abbatterle, riparando così il danno provocato al territorio".

Aggiornamenti e notizie su Piante abbattute

Argomenti discussi: Piante abbattute, protestano i residenti.

Como e i ciliegi abbattuti al Tempio, Rapinese attacca Gaddi e Veronelli: Scelta del centrodestra. Perché non avete protestato?Sul caso ciliegi-bis scoppiato negli ultimi giorni, parliamo delle piante abbattute giù da qualche tempo nell’ambito del cantiere per il rifacimento dei giardini a lago, ora interviene il sindaco Ales ... comozero.it

Alberi abbattuti, la strada è diventata ’lunare’. E i turisti: Questa non è più la mia GabicceTagliati i pini, via Cesare Battisti nel centro di Gabicce è messa a nudo. Praticamente un deserto. Senza ... msn.com