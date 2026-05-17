Le swappate ' moleste' degli studenti a bordo dei bus | Costretti a respirare il fumo di decine di sigarette elettroniche | occhi rossi e nausea durante il lavoro
Durante il percorso sui mezzi pubblici, alcuni studenti si sono accesi sigarette elettroniche a bordo degli autobus. I ragazzi, al termine delle lezioni e mentre tornavano a casa, hanno fumato in gruppetti, causando fastidio agli altri passeggeri. Sono stati segnalati casi di occhi rossi e nausea tra gli adulti presenti, a causa del fumo di sigarette elettroniche respirato durante il tragitto. La situazione si è verificata più volte, coinvolgendo diversi autobus nelle ultime settimane.
Salgono a bordo degli autobus e si accendono la sigaretta elettronica. Alcuni gruppetti di adolescenti, al termine delle lezioni, mentre fanno ritorno a casa con i mezzi pubblici. Pensano forse che non dia fastidio come quella 'tradizionale' e che soprattutto sia consentito fumarla a bordo dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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